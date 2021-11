Amici 21, un ritorno da brividi e una cocente eliminazione: lascia la scuola!

Spuntano le prime anticipazioni sulla puntata di Amici 21 di domenica 14 novembre. Tante novità per gli appassionati: dal grande ritorno all’eliminazione.

Prime anticipazioni riguardanti la puntata di Amici 21 che andrà in onda il prossimo 14 novembre. Infatti i telespettatori finalmente potranno godersi un gradito ritorno, come quello di Aka7even che sarà ospite e canterà il suo nuovo singolo. Mantiene quindi la promessa Maria De Filippi, che aveva assicurato all’ex concorrente un’ospitata all’uscita del suo nuovo singolo. In studio arriverà anche J-Ax per una nuova sfida tra cantanti. Inoltre il pubblico da casa scoprirà se Luca D’Alessio e Guido avranno vinto la sfida.

Proprio quest ultimo non piace né a Raimondo Todaro né a Veronica Peparini, che hanno un parere favorevole sull’allievo solamente per quanto riguarda la danza classica. Questa settimana, inoltre, sarà la stessa Peparini a sfidare l’allievo di Alessandra Celentano. Inoltre ci sarà da scoprire se Anna Pettinelli metterà LDA in sfida per la terza volta. Nella prossima puntata, inoltre, si scoprirà chi sarà il nuovo eliminato.

Amici 21, dall’infortunio di Serena a nuovi bigliettini: tutte le anticipazioni

L’infortunio di Serena non le permetterà di esibirsi nella prossima puntata, ma ovviamnete domenica 14 novembre non mancheranno nuovi bigliettini. Dopo la cotta di Mattia per Giulia Stabile, i telespettatori assisteranno ad una nuova confessione di un anonimo che deciderà di rivelare i suoi sentimenti. Infatti in un bigliettino c’era scritto che se Serena non fosse impegnata con Albe ci proverebbe con lei. Così gli appassionati potranno scoprire chi è il mittente del messaggio. Negli altri biglietti inoltre c’era scritto che LDA non dice tutto ciò che pensa, che Alex è troppo permaloso e Sissi dovrebbe esporsi di più.

Inoltre stando ai portali specializzati ci sarebbe la conferma delle felpe, con tanto discussioni tra professori. Infatti la Celentano metterà in discussione Mattia, mentre Todaro ricambierà mettendo in discussione Carola. Alessandra elogerà l’ultimo tango ballato da Carola, mentre Raimondo ne evidenzierà ogni errore. Inoltre la discussione si accenderà quando la Celentano vedrà il passo a due tra Carola e Mattia, elogiando la sua allieva. Infine la discussione si concluderà con Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che balleranno una bachata.