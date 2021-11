Amici 21, Maria colpisce ancora: “Non ci posso credere”. Lacrime in studio – VIDEO

Maria De Filippi colpisce ancora. La sorpresa ad Amici 21 lascia tutti senza parole: lacrime in studio. Ecco di cosa si tratta

Maria De Filippi non smette mai di stupire sul piccolo schermo. Nel day time di Amici registrato il 4 novembre ma andato in onda questo pomeriggio, la queen di Canale Cinque ha ospitato Garrison Rochelle. All’ex maestro del suo talent ha affidato il compito di valutare gli allievi ballerini durante una sfida.

Ma ecco che all’improvviso Maria ha chiesto al coreografo che giorno fosse: “E’ il 4 novembre”, ha risposto Garrison venendo spiazzato dalla stessa che ha subito fatto partire la canzoncina “Happy Birthday”. Ebbene, il 4 novembre è stato il compleanno dell’artista e la De Filippi non ha perso occasione per festeggiare l’ex insegnate del talent con tanto di candeline.

Garrison Rochelle in lacrime ad Amici 21: la sorpresa della De Filippi lo ha spiazzato

Dopo la bellissima sorpresa Garrison non è riuscito a trattenere l’emozione. In lacrime davanti al cast di professionisti entrati in sala con una torta, il coreografo ha commentato: “Non ci posso credere.. ma no!”. Ebbene, la queen di Canale Cinque ha sempre un pensiero carino per tutti, difatti, anche se in collegamento video ha voluto festeggiare l’ex insegnate della sua scuola.

“Sono molto felice che a 66 anni sono ancora qui a comunicare con voi ragazzi”, ha chiosato l’artista ai professionisti ed agli allievi di Amici 21. Subito dopo i festeggiamenti spazio alla sfida dei ballerini. Il primo posto in classifica è stato conquistato da Dario Schirone. A seguire Domenico Guido, Serena Carella, Mattia Zenzola, Carola Puddu e all’ultimo posto Christian Stefanelli.