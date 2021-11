Amici 21, una dichiarazione infiamma la scuola: “Credo di essermi innamorata di te”

Una dichiarazione d’amore infiamma la scuola di Amici 21. Pubblico in visibilio dopo le sue parole in diretta: cos’è successo.

Ad un mese dal primo bacio, finalmente arriva la dichiarazione d’amore che tutti aspettavano. Infatti Albe si è finalmente dichiarato a Serena Carella. Le telecamere del talent show hanno intercettato le sue parole. Infatti rivolgendosi alla ballerina, l’allievo ha affermato: “Come mai ho cambiato i turni? Perché io voglio stare con te e basta. Questa è la verità“. Dopo il passo in avanti di Albe la relazione tra i due sembrerebbe essere cambiata definitivamente.

Infatti Serena ha alzato ulteriormente l’asticella dichiarando: “Sono felice qui dentro, ogni giorno sempre di più. Che bella questa cosa che torno dalle lezioni e ci sei tu. Che stiamo insieme, mi tranquillizza, mi fa stare bene proprio perché è come se ti conoscessi da tanto” – ha poi concluso – “Non ce la faccio a dirlo. Credo di essermi innamorata di te“. Dopo questa confessione, il cantante ha ricordato che questo amore è corrisposto.

Sono passati 23 giorni e 14 ore dal loro primo bacio e l'intesa tra Albe e Serena continua così… #Amici21 pic.twitter.com/WVTD0lBtEX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 10, 2021

Amici 21, Serena si dichiara ad Albe: intanto piovono critiche dalla Celentano

L’amore per Alberto è un pò il rifugio di Serena Carella. Infatti per la ballerina il percorso non è stato di certo rosa e fiori. Infatti Alessandra Celentano sembrerebbe averla presa di mira. In settimana la coach è stata spietata e riguardo Serena ha dichiarato: “Sin dal primo giorno ho detto che il banco di Serena è un banco regalato. Spero che questa sfida renda evidenti le carenze fisiche di Serena. Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa e tanto” – la Celentano ha poi concluso – “Parlo sempre di danza, sei comunque bellissima. Io parlo di danza e tu sei tanta. Non ci siamo come fisico, come linee. E’ questo il problema. Non posso non dirlo. Sei grossa e muscolosa“.

A difenderla però ci ha pensato Raimondo Todaro. Infatti l’ex protagonista di Ballando con le Stelle ha puntato il dito contro la collega rispondendo a tono: “Tu la coreografia della Cele non la fai! Lei ti ha messo in sfida perché ti vuole fuori dalla scuola. Pensa che sei grossa e allora perchè deve darti compiti? Non ha senso! Dov’è il nesso logico di dare compiti ad una ragazza che ti fa ca**re?“. Il ballerino ha poi difeso nuovamente la ballerina affermando: “Non esiste! Serena non si tocca. Lei non deve pensare a Serena! Io questa settimana ho messo in sfida Guido, vediamo come se la cava e vediamo se mi fa cambiare idea. Punto“. È quindi sfida tra i due coach che hanno posizioni totalmente differenti sull’allieva.