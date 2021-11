Amadeus lascia il pubblico a bocca aperta: “Non era mai successo prima”

Amadeus lascia il pubblico a bocca aperta: ecco quanto accaduto proprio in queste ultimissime ore

Amadeus è uno dei conduttori più amati dagli italiani. Stesso discorso vale per il programma da lui condotto, I soliti ignoti, dove ogni sera un concorrente tenta di portare a casa un grosso montepremi il cui spessore varia in base alle abilità del giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ballando con le Stelle, Milly Carlucci preoccupata: un altro vip abbandona? – VIDEO

Difatti il gioco prevede otto identità ignote e altrettante figure nascoste. Ciascuna di quest’ultime corrispondente a un premio totale che può arrivare fino a 100.000 euro. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta e nella puntata di ieri sera una concorrente speciale ha indovinato per tre volte consecutive le identità degli ignoti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dazn, stop abbonamento condiviso. Dopo cittadini e associazioni dei consumatori, ora la polemica investe anche la politica

Amadeus, l’annotazione sorprende tutti: “Non era mai successo prima”

L’ospite speciale della puntata di Soliti Ignoti andata in onda mercoledì 10 novembre 2021 è stata Claudia Pandolfi che ha preso parte al programma per beneficenza. L’attrice non è partita con il piede giusto e dinanzi a diverse esitazioni e perplessità è stata costretta a chiedere gli indizi a tre concorrenti consecutivi. Dinanzi a tale decisione dell’attrice, Amadeus ha affermato: “Non è mai successo prima: hai chiesto gli indizi ai primi tre concorrenti e tutte e tre le volte hai indovinato”.