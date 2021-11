WhatsApp, addio definitivo a una delle migliori funzioni: chiude per sempre!

WhatsApp è pronta a dire addio ad una delle sue migliori funzioni. L’azienda di messaggistica istantanea, però, corre ai ripari: è già stata sostituita.

WhatsApp è pronta a dire addio alla sua versione web. Infatti al suo posto è pronta ad esordire la funzione multi-dispositivo. Aderire la beta è semplicissimo, infatti basterà eseguire i seguenti passaggi andando su Impostazioni > Dispositivi collegati > Beta multi-dispositivo. Giunti qui tutti gli utenti troveranno le informazioni essenziali della nuova funzione. I vantaggi ovviamente saranno molteplici.

Infatti il multi-dispositivo permette di usare WhatsApp su quattro dispositivi diversi senza che il telefono sia connesso a Internet. In precedenza con Web, Desktop o Portal era essenziale la connessione ad internet per il cellulare. Inoltre gli sviluppatori stanno testando anche il supporto per iPad, che dovrebbe arrivare al massimo tra qualche mese. Ogni numero potrà essere associato a cinque dispositivi diversi. Al momento sulla beta per Android 2.21.19.9, e sulla successiva 2.21.23.10, non è già più possibile abbandonare il programma.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dazn, batosta per gli italiani: decisione incredibile, tutti penalizzati

WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo: cosa cambia

WhatsApp non finisce mai di aggiornarsi e proprio per questo motivo da oggi l’applicazione smetterà di funzionare su alcuni smartphone giudicati obsoleti. Chi ha i telefoni in questione non potrà più installare alcun aggiornamento e questo comporterà la morte dell’applicazione. Inoltre novembre si pre-annuncia un mese di grande novità per l’app di Menlo Park pronta ad introdurre ulteriori novità al suo interno.

POTREBBE INTERESSARTI >>> La Casa di Carta 5, svelato il trailer dell’ultima stagione: finale sconvolgente!

Sono tanti gli smartphone che da domani non riceveranno più aggiornamenti con il Gruppo Facebook che ha deciso di aggiornare ufficialmente la pagina dedicata alle “Informazioni sui sistemi operativi supportati“. Per quanto riguarda gli Android, nel comunicato della società si legge: “WhatsApp non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 novembre 2021. Ti invitiamo a passare a un dispositivo supportato o a salvare la cronologia chat entro tale data“.

Mentre per quanto riguarda gli smartphone Apple con sistema operativo iOS, WhatsApp ha comunicato con una nota: “WhatsApp per iPhone necessita di iOS 10 o versioni successive“. Adesso quindi la palla passa agli utenti possessori di smartphone obsoleti. Infatti se questi vorranno continuare ad utilizzare WhatsApp dovranno trovare un dispositivo in grado di supportare l’applicazione.