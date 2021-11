Valeria Marini, grande paura e operata d’urgenza: cos’è successo

Un grande spavento per Valeria Marini che ha avuto la fortuna di poterlo raccontare con un grande sospiro di sollievo

Valeria Marini ha raccontato un po’ del suo percorso fin qui al settimanale Chi, parlando anche della sua esperienza a Supervivientes. Quest’ultima non è iniziata nel migliore dei modi, ma c’è stato un grande spavento per la showgirl che ha dovuto prendere immediatamente provvedimenti una volta rientrata in Italia.

Nel reality show spagnolo è necessario fare dei testi medici e non solo, per poter partecipare. Proprio ad uno di questi, la Marini ha fatto una brutta scoperta: “Quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Supervivientes, il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito, perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality”.

Valeria Marini, la brutta sorpresa una volta uscita da Supervivientes

Quando è uscita dal reality show, Valeria Marini ha raccontato di aver incontrato il medico che le ha mostrato le analisi e si è raccomandato di mostrarle alla sua équipe in Italia per poter fare ulteriori accertamenti. La showgirl ha seguito le indicazioni ed ha svelato: “Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare. Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio”.

L’ex concorrente del reality show spagnolo ha mostrato un po’ di rammarico: “A saperlo prima, avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così“. Attualmente, la showgirl porta una benda all’occhio che, come ha raccontato, dovrà tenere per almeno 10 giorni.