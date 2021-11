Uomini e Donne, fiocco azzurro per i protagonisti: è nato! – FOTO

Finalmente arriva il fiocco azzurro alla porta dei due protagonisti di Uomini e Donne: grande gioia ed emozione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

A casa Perrotta-Tartaglione entra il secondogenito, dopo Ethan è arrivato Mario Achille. Una serie di foto emozionanti della coppia di Uomini e Donne che posta su Instagram la nascita del piccolo di casa dopo 5 mesi dall’annuncio della gravidanza sui social.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, confusione Rai e tutto in alto mare: cosa sta succedendo

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, alcuni concorrenti hanno infranto il regolamento: provvedimento immediato

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio”. Così la tronista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato la nascita di Mario Achille.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, sorpresa per il futuro: condurrà un noto reality show!

Uomini e Donne, Perrotta-Tartaglione: è arrivato Mario Achille!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione)

Una mano minuscola che stringe il dito di papà Pietro, Mario Achille è un bambino meraviglioso agli occhi del papà che non vede l’ora di farlo conoscere al pubblico. Anche la mamma Rosa aggiunge: “Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, ancora tensioni in cucina: “Adesso non faccio proprio niente”

La coppia condivide la grande gioia di un secondogenito, nonostante piccole complicazioni durante il parto che si sono risolte per il meglio ed il piccolo Mario Achille è nato sano e senza problematiche.