Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano fa dietrofront: gelo e stupore in studio

Nuovo colpo di scena durante il Trono Over di Uomini e Donne. Ida Platano ha scelto di fare un passo in dietro: il pubblico rimane a bocca aperta.

Nella scorsa puntata Uomini e Donne si è concentrata specialmente sul personaggio di Gemma Galgani, tributandole un intero episodio. Infatti la contestatissima dama ha deciso di concludere la sua conoscenza con Costabile ed inoltre ha anche litigato con Armando Incarnato ed Isabella Ricci. Oggi il dating show è pronto a tornare in onda a partire dalle 14.45 su canale 5. Secondo le anticipazioni i grandi protagonisti di questo mercoledì saranno Ida Platano e Diego Tavani.

L’ultima volta che la trasmissione li ha visti protagonisti, Ida e Diego si sono accomodati al centro dello studio per raccontare del loro incontro a Castel Gandolfo nel corso del quale è arrivato anche un bacio. Nonostante la bella pagina tra i due, la coppia sembrerebbe sempre più in crisi e lo scontro in diretta è vicinissimo. Oggi quindi nel pomeriggio di Canale 5 si scoprirà come andrà a finire tra i due.

Uomini e Donne, sfida tra Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti: chi sarà al centro dello studio?

Nel corso dell’appuntamento odierno ci sarà anche spazio per il trono classico. Ancora una volta le due grandi protagoniste saranno Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti, con i telespettatori pronti a scoprire chi sarà al centro dello studio durante la puntata. Dalle anticipazioni non si hanno notizie ufficiali, ma le due dame saranno pronte a colpi di scena che emozioneranno il pubblico a casa.

Nel corso delle ultime puntate abbiamo visto un Andrea Nicole dubbiosa, che ha deciso di non lasciarsi andare a baci in maniera troppo affrettata. Durante l’ultima esterna, però, la dama si è lasciata andare con Ciprian. Colpo di scena anche per Roberta Ilaria che ha nuovamente baciato Luca. Vedremo quindi se Canale 5 deciderà di proseguire le due trame in contemporanea durante la puntata di oggi.