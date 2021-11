Simona Ventura come Gigi D’Alessio: dopo quasi quattro anni riesce a mettere fine al suo calvario, venendo assolta dal tribunale. Ecco cosa è successo ed il suo lungo sfogo subito dopo la sentenza.

Gigi D’Alessio, per diversi anni, si è dovuto difendere in tribunale dalle pesanti accuse di evasione fiscale, per cui rischiava di dover scontare quattro anni di galera. Il 9 novembre, il tribunale di Roma lo ha assolto dalle accuse. Secondo quanto si legge nella sentenza, infatti, “il fatto non sussiste“. L’avvocato ha commentato: “Il tempo è galantuomo“.

LEGGI ANCHE >>> Al Bano si difende con Simona Ventura dalle accuse: “Non mi nascondo” – VIDEO

NON PERDERTI >>> Simona Ventura stravolta per il lutto improvviso: l’annuncio commuove tutti

Le stesse parole potrebbero essere pronunciate da un’altra famosissima conduttrice italiana, Simona Ventura. Anche lei si è trovata per tre anni e mezzo a doversi difendere in tribunale da delle accuse per cui rischiava anche un anno e mezzo di carcere. Il 10 novembre, finalmente, è arrivata la sentenza.

Simona Ventura assolta: “Male non fare paura non avere”

Simona Ventura è stata assolta con formula piena dall’accusa di evasione fiscale. Secondo la ricostruzione di Dagospia, la conduttrice fra il 2012 ed il 2015 non avrebbe dichiarato alcuni ricavi, dirottandoli su di un’altra impresa. Sulle prestazioni effettuate, inoltre, avrebbe portato in deduzione alcuni costi.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura non lascia spazi ai dubbi: “Non sono ancora pronta”. Pubblico senza parole

Simona Ventura è riuscita a dimostrare la sua estraneità a quanto accaduto. L’erronea dichiarazione dei redditi c’è stata, ma lei è innocente perchè si era affidata ai suoi consulenti fiscali. Sui social media ha commentato: “Ho sofferto e lottato perché la verità emergesse e questo l’ho fatto grazie ad un gruppo di avvocati e professionisti straordinari“.

Ecco il messaggio pubblicato da Super Simo su Instagram: