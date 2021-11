Sanremo 2022, confusione Rai e tutto in alto mare: cosa sta succedendo

È già caos sull’edizione di Sanremo 2022. Infatti in Rai regna la confusione e tutto sarebbe in alto mare: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Primi intoppi per la Rai nell’organizzazione del festival di Sanremo 2022. Infatti tra un mese la troupe di Amadeus dovrà già essere in città per la finale dei Giovani che si terrà al Casinò. Mentre invece tra meno di sessanta giorni inizieranno anche i lavori per l’allestimento del Teatro Ariston. Il servizio pubblico però non sembrerebbe curarsi molto della convenzione con il Comune per poter trasmettere in esclusiva l’edizione 2022 della kermesse. L’accordo ad oggi c’è ma i termini sono ancora molto confusi.

A Palazzo Bellevue non sembrano essere troppo preoccupati in quanto il tempo sembra poter lavorare negli interessi del Comune. Al momento l’ipotesi più probabile è che ci sarà una proroga come avvenuto anche lo scorso anno. Il sindaco Colombo potrebbe quindi mettere sul tavolo le richieste della città che vanno dalle manifestazioni collaterali ad eventi in prima serata, ovviamente pandemia permettendo. In quanto ai soldi Biancheri è stato chiaro e non ci sarà nessun taglio ed i milioni sul banco saranno ben cinque.

Sanremo 2022, è caos per i diritti televisivi: il tempo stringe

Stringono sempre di più i tempo per l’organizzazione di Sanremo 2022. Infatti la convenzione deve passare per forza al vaglio della giunta. Stando ad alcuni insider non sono mancati degli abboccamenti della Rai, ma ad oggi ancora deve arrivare una proposta nero su bianco. Intanto il prossimo 15 dicembre il Casinò ospiterà la finale di Sanremo Giovani e che in quella occasione i quattro finalisti selezionati da Area Sanremo si giocheranno la possibilità di conquistare almeno uno dei due posti che Amadeus ha riservato tra i big in gara.

Sui nomi dei partecipanti in gara il presentatore, e direttore artistico, tiene la bocca cucita ma quasi con certezza li presenterà nel corso di alcune dirette che andranno in onda durante le festività. Infatti a breve potrebbe essere confermata la serata che Rai dedica alla Lotteria Italia. Infine per quanto riguarda la prevenzione Covid, da Viale Mazzini sono arrivate già le prime linee guida. Infatti non solo verranno controllati i Green Pass, ma ci saranno anche centinaia di tamponi rapidi.