San Gregorio Armeno, la protesta del presepe: “Il Comune non autorizza ancora gli stand”

È la strada storica dei presepi a Napoli, visitata ogni anno da migliaia di persone. San Gregorio Armeno e i suoi artigiani non hanno, però, ancora avuto l'autorizzazione per montare i propri stand del presepe da parte del Comune di Napoli. Questo il motivo della protesta che gli artigiani hanno portato avanti sotto la sede di Palazzo San Giacomo. "Stanno partendo le fiere in tutta Italia - dice ai microfoni di iNews24 il presidente delle botteghe artigiane, Gabriele Casillo - manca solo Napoli all'appello. Noi vogliamo una data certa. Tutto qua. Noi siamo prontissimi, anche perché l'anno scorso abbiamo avuto seri problemi per via del covid. Oggi siamo ancora più esasperati degli anni passati, ci aspettiamo che il Comune ci dia l'autorizzazione per l'occupazione di suolo in tempi brevissimi."