Royal Family, l’incredibile episodio tra Camilla e Joe Biden: ne parlano tutti! Si è verificato durante l’incontro dei leader mondiali per il COP26

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, conosciuta anche come COP26, si sta svolgendo a Glasgow, dal 31 ottobre al 12 novembre. I potenti del mondo devono affrontare il tema ambientale, visti i continui problemi che stanno investendo il nostro pianeta. Il tempo a disposizione non è ormai molto e decisioni importanti sull’inquinamento di massa non possono più essere procrastinate. In prima fila in Scozia c’è anche Camilla Parker Bowles, al fianco del principe Carlo e in rappresentanza del Regno Unito (la Regina Elisabetta è intervenuta solo con un video messaggio per i momentanei problemi di salute). La duchessa di Cornovaglia, è stata protagonista di un episodio davvero divertente, finito sulle prime pagine di tutti i giornali mondiali e che coinvolge anche il presidente Usa, Joe Biden.

Royal Family, l’incredibile episodio tra Camilla e Joe Biden: un peto sconvolge la duchessa

Secondo un’indiscrezione rilanciata dal Daily Mail, Biden avrebbe avuto problemi di aerofagia proprio nel bel mezzo del COP26. In realtà in quel momento erano presenti “solo” Camilla, Carlo e il premier inglese Boris Johnson. “Era lungo e rumoroso”, ha spiegato la fonte del Mail, parlando del peto emesso dal presidente americano, che avrebbe letteralmente sconvolto la duchessa. A quanto pare lo choc sarebbe stato talmente grande che la diretta interessata ne sta continuando a parlare a tutti, rendendo l’increscioso episodio ormai un fatto ‘mondiale’. Biden, apparso piuttosto ‘sonnecchiante’ durante alcuni discorsi degli altri leader, non si sarebbe contenuto, lasciandosi andare al clamoroso peto proprio al fianco di Camilla. Tra una risata e l’altra sarà difficile ora ritrovare il massimo della credibilità, almeno tra i leader…