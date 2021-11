Royal Family, amaro addio: non c’è più alcuna possibilità

La situazione che dipingono dal Regno Unito è tutt’altro che rassicurante: la Royal Family è arrivata al limite

Harry e William, un tempo, erano inseparabili. Hanno trascorso l’infanzia e gran parte della giovinezza insieme, ma qualcosa lungo il percorso non deve essere andata per il verso giusto. Sono ormai due anni che le faide tra i fratelli sono evidenti, soltanto quest’estate i due si sono rincontrati per l’inaugurazione della statua della madre, Lady Diana.

L’esperto della Royal Family, Robert Lacey, autore di Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, ha svelato a Page Six: “I rapporti tra William e Harry restano scarsi, decisamente scarsi”.

Royal Family, Harry e William ai ferri corti: è un punto di non ritorno

Robert Lacey ha aperto una lunga parentesi a Page Six sui fratelli William ed Harry alla festa celebrativa per l’inaugurazione della statua di Lady Diana: “Due persone presenti alla festa mi hanno raccontato che William è ancora pieno di rabbia nei confronti di Harry. Il duca di Cambridge è molto infastidito da quello che ha fatto suo fratello. Non vi è alcuna possibilità immediata di riconciliazione. Perché nessuno dei due la cerca. Sono state dette troppe parole amare”.

Stando alle parole dell’esperto, dunque, quella tra i due fratelli tanto uniti sembra una separazione ormai definitiva: sono arrivati in un punto di non ritorno.