Michael Schumacher, l’annuncio che nessuno si aspettava: tutti spiazzati. Un paragone nel mondo della Formula 1 sta facendo discutere

La lotta per il Mondiale di Formula 1 entra nel vivo. Max Verstappen può contare su 19 punti di vantaggio su Lewis Hamilton dopo il successo ottenuto in Messico. All’Autodromo Hermanos Rodríguez l’olandese ha centrato una perfetta partenza, scavalcando con un colpo solo sia l’inglese che Bottas, reo di aver lasciato la porta spalancata alla prima curva. Dopo aver condotto con la solita maestria la sua Red Bull al traguardo, ‘Mad Max’ ha potuto festeggiare il nono successo stagionale. Un dominio tecnico che se non subirà colpi di scena negli ultimi 4 appuntamenti, lo laureerà per la prima volta campione del mondo. A 24 anni il figlio di Jos ha raggiunto la maturità e guida come un veterano. I paragoni già si sprecano, con dei numeri a sostegno di tesi davvero ardite. Proprio a Mexico City Verstappen ha superato le vittorie in un’unica stagione con il motore Honda di Ayrton Senna (fermo a 8 nel 1988). Adesso arriva anche il parallelismo con l’altro grande del passato: Michael Schumacher.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, aggiornamento sulle sue condizioni: parla un suo grande amico

Michael Schumacher, l’annuncio che nessuno si aspettava: per Ross Brawn Verstappen gli assomiglia

Come riportato sul sito della Formula 1, il direttore tecnico del Circus, Ross Brawn, ha commentato in modo entusiasta l’ennesimo successo dell’orange.

“Max non ha sbagliato nulla. È stata una performance impressionante. Emotivamente, il premio di pilota del giorno dovrebbe andare a Perez, ma per me deve andare a Max per il suo modo di affrontare la prima curva, per come è partito perfettamente dopo la Safety Car e per non aver permesso a nessuno di avvicinarsi in seguito”. Poi ha aggiunto il paragone tanto atteso: “Verstappen mi ha ricordato di quando Michael Schumacher passava molto tempo a camminare su una pista il giovedì prima di un weekend di gara. Guarda tutti gli angoli e controlla le vie di fuga. In questo modo è più sicuro di fare le sue mosse. Max ha azzeccato molto bene la prima curva in Messico e ha avuto la sicurezza di farcela”. Chissà cosa ne pensano i tifosi.