Mattarella: “Non possiamo rimuovere le cautele anti-covid, serve responsabilità”

L'intervento integrale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla 38esima assemblea nazionale dell'Anci. Il capo dello Stato si è soffermato, in particolare, sulle politiche di contrasto al covid, sulle recenti manifestazioni no Green Pass e sulla ripresa dell'economia: "Abbiamo dato dimostrazione di saggezza e volontà di ripresa. E' stato fatto un grande lavoro. Occorre adesso prevenire e contrastare le ulteriori, pericolose insidie, che provengono dai nuovi contagi. Il tempo della responsabilità non è ancora concluso." Sui cortei no Green Pass: "Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo combattono."