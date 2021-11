Imma Tataranni 2, decisione definitiva della Rai: che mazzata per gli appassionati

Decisione definitiva della Rai su Imma Tataranni 2. Arriva una vera e propria mazzata per gli appassionati: cos’è successo.

A causa della pandemia da Covid-19, la Rai ha dovuto prendere alcune importanti decisioni sulle sue serie tv. Qualche settimane fa abbiamo visto come la nuova stagione della serie di Luca Argentero, Doc – Nelle tue mani, sia stata divisa in due parti. La stessa sorte dovrebbe capitare anche a Imma Tataranni 2. Le prime quattro puntate sono andate in onda a fine 2021 registrando un ottimo successo. Per il finale di stagione, però, ci sarà da aspettare ancora qualche mese.

Infatti la seconda parte della fiction andrà in onda nel 2022. Al momento però non si sa di preciso quando Vanessa Scalera tornerà sui piccoli schermi degli italiani. L’attesa però potrebbe durare più del dovuto, con la fiction pronta a tornare sui palinsesti Rai a primavera inoltrata. Inoltre il servizio pubblico potrebbe allungare ulteriormente i tempi per la programmazione della serie che potrebbe essere fissata addirittura nell’inverno del 2022.

Imma Tataranni 2 slitta all’inverno 2022? Le ultime

La Rai è pronta a fornire ulteriori novità sulla seconda parte di Imma Tataranni 2 solamente ad inizio 2022. Infatti in questi mesi sulla Rai ci saranno anche gli appuntamenti con Don Matteo e Doc – Nelle tue mani. Nelle ultime puntate la serie tv ha avuto una svolta cruenta. Infatti Imma sta ancora lavorando al caso di Romaniello ed è riuscita a raccogliere le prove contro di lui. L’indagine però è costata caro a Pietro che ha visto i suoi sogni andare letteralmente in fumo. Infatti il marito della Tataranni ha lasciato il lavoro per aprire un locale jazz che però è stato inghiottito dalle fiamme.

Romaniello è intenzionato a compromettere il matrimonio della Tataranni e si è servito anche di Calogiuri per riuscirci. Inoltre il neo maresciallo è ancora innamorato di Imma ed ha provato a baciarla. Alla fine però non è successo nulla, ma l’attrazione era evidente ai telespettatori nel corso delle ultime puntate. Quindi negli episodi in onda nel 2022 ci potrebbe essere anche un colpo di scena dal punto di vista amoroso. Inoltre Samuel ha deciso di abbandonare la città mentre Valentina si è avvicinata a Gabriele.