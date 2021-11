Grande Fratello, ex concorrente denuncia aggressione e mostra cellulare rotto – VIDEO

Grande Fratello, ex concorrente denuncia aggressione e mostra cellulare rotto: il Video sta spopolando sul web

Guendalina Tavassi ha conquistato il pubblico del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi per il suo carattere spumeggiante e la sua ironia molto particolare. Da qualche mese, però, stanno emergendo diversi dettagli che sarebbero davvero inquietanti. Dopo aver pubblicato e poi cancellato una foto con un occhio nero, sarebbe stata di nuovo vittima di violenza.

In un video, l’influencer ha ribadito ancora una volta che l’unione con Umberto Daponte, che aveva sposato nel 2013 e da cui ha avuto due figlie, è da considerarsi definitivamente archiviata. Il 9 novembre, quando si sono incontrati nello studio dell’avvocato di lei per negoziare le condizioni del divorzio, lui le ha spaccato il cellulare.

Ecco alcuni messaggi pubblicati da Guendalina, dove si sfoga per quanto successo:

Guendalina Tavassi, che cosa è successo al cellulare?

Guendalina Tavassi ha sottolineato di non voler avere più niente a che fare con il suo ex, dichiarando di voler far sapere a tutti che persona sia davvero. Umberto Daponte ha replicato attraverso un altro video, in cui conferma di aver effettivamente rotto il cellulare a Guenda. Contestualmente, però, ha negato di averla mai picchiata.

Umberto ha aggiunto di essersi sentito vittima di una trappola. Mentre erano nello studio dell’avvocato, si è accorto che l’ormai ex moglie stava registrando la conversazione con il telefono. Ha sentito che Guendalina lo stesse spingendo a fare delle dichiarazioni che poi avrebbe potuto usare contro di lui, quindi ha compiuto il gesto inconsulto.

Questo è il video, pubblicato sul profilo dell’avvocato di Guendalina Tavassi, dove viene mostrato il cellulare rotto. La ricostruzione di quanto accaduto è stata fatta anche attraverso una diretta su Instagram, dove lamenta di essere stata presa in giro da molti.

Ecco invece la versione di Umberto Daponte su quanto successo e sulle violenze a Guendalina Tavassi: