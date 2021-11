La fidanzata di Pierpaolo Pretelli condurrà un nuovo programma. Fan in delirio.

Giulia Salemi ha delle qualità straordinarie. La televisione fa parte del suo corredo genetico così come la conduzione. L’ex gieffina dopo l’avventura al programma condotto da Alfonso Signorini conduce GF Vip Party e al timone di questo show sta riscuotendo tantissimo successo. Il successo sta arrivando soprattutto tra i giovani che, ad ogni messa in onda, intasano i social commentando insieme a lei e alla Zorzi le vicende del GF Vip.

Ma Giulia non si ferma e tornerà sul piccolo schermo come partecipante del nuovo programma condotto da Nicola Savino “Back to school”. Una notizia a cui ne fa seguito ancora un’altra che potrebbe consacrare definitivamente Giulia nel mondo della TV.

Giulia Salemi, bomba a orologeria: “Condurrà un nuovo programma”

Stando a un indiscrezione riportata dai colleghi della rivista Chi, settimanale il cui direttore è Alfonso Signorini, la Salemi sarebbe pronta a tuffarsi in una nuova avventura televisiva. Non su Mediaset né sulla Rai… questa volta la fidanzata di Pierpaolo condurrà un programma su Sky.

Il settimanale rivela che la Salemi condurrà un programma tutto nuovo dal titolo “Artisti di Panettone”, che andrà in onda prima su Sky Uno e poi su Tv8. Ma ce dell’altro. Difatti sempre secondo il settimanale l’ex gieffina starebbe pure per debuttare come speaker in radio.