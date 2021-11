Un’ex protagonista del GF Vip ha sconvolto tutti dicendo che ha poche possibilità di diventare mamma.

Diventare mamma è il sogno di ogni donna. Dopo il matrimonio, l’essere in attesa di un bellissimo bambino è la cosa più bella che si possa desiderare. I figli sono un dono del Signore e perciò non bisogna mai perdere la speranza di averne uno, anche quando le possibilità che ciò avvenga sembrano ridursi allo zero.

Prima dei figli però il matrimonio, almeno per Guenda Goria che insieme al suo amatissimo Mirko convolerà a nozze nell’estate 2022. L’annuncio era stato dato anche al GF Vip 6 quando suo padre Amedeo era ancora in gara. Però oltre al matrimonio, Guenda in una recente intervista ha fatto anche un’altra confessione.

GF Vip, ex protagonista confessa: “Ho poche possibilità di avere figli”

Il matrimonio di Guenda e Mirko si terrà in chiesa dato che entrambi sono estremamente religiosi e cattolici praticanti. La figlia di Amedeo indosserà, come da sogno, l’abito bianco e per l’occasione sceglierà un modello quasi ‘teatrale’. I testimoni scelti per il grande evento sono Alex Belli e Delia Duran. Inversione di ruoli dato che a giugno 2021 sono stati Goria e Gancitano a fare da testimoni all’attore e alla ex tentatrice di Temptation Island.

La gioia e l’euforia però si scontra contro un muro di paure. Guenda potrebbe non riuscire a diventare mamma. “Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!”, ha confessato.