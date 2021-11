GF Vip 6, screzi tra Alex Belli e Soleil Sorge: inquilini basiti

Quanto sta accadendo tra Alex Belli e Soleil Sorge ha dell’incredibile e nella casa del GF Vip 6 non si respira un’aria serena

Nonostante sia successo un casino tra lui e Delia e Soleil si stia prendendo i peggio insulti, Alex prima della puntata di Lunedì continua con le sue moine a Soleil. È chiaro che lui lo stia facendo apposta per cavalcare la cosa ma spero Soleil si svegli, deve allontanarlo #gfvip pic.twitter.com/AilDNYajxl — Alessia (@alessiaaall) November 10, 2021

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere ambiguo, nonostante l’entrata in scena di Delia Duran che rivendica il suo rapporto con l’attore di CentoVetrine e critica fortemente l’ex tronista di Uomini e Donne.

Da quell’incontro, l’influencer italoamericana ha mille dubbi e perplessità, compreso un complotto organizzato a tavolino da fuori la Casa del GF Vip 6. Intanto, però, tra le mura del reality show le cose non vanno come sperato.

GF Vip 6, Soleil Sorge sbotta: “Alex vuole screditarmi”

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge comincia ad avere qualche crepa, i due si sono visibilmente allontanati e questo ha anche suscitato qualche gelosia da parte dell’attore. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sentita screditata e l’ha raccontato al suo ex Gianmaria: “Mi guarda e mi dice: ma ti pare che posso stare con una che la le unghie non curate, o che è disordinata? Oppure non so, dovevo fare i baffetti, la ceretta e mi criticava”.

