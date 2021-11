GF Vip 6, cha paura! Inquilino si sente male in bagno, tutti corrono – VIDEO

Una delle inquiline della casa del GF Vip 6 si è sente male nella mattinata, facendo preoccupare tutti i suoi compagni di reality. Ecco cosa è successo e perchè si sono sentite delle grida arrivare dal bagno.

C’è stato un attimo di paura nella casa del GF Vip. In tarda mattinata, ci sono state delle urla nella casa. Chi seguiva in diretta il programma su Mediaset Play, ha potuto vedere che in tanti correvano in direzione del bagno. Ad infittire il mistero è arrivata la decisione della rete Tv di oscurare le immagini di quanto successo.

Sembrerebbe che Mediaset si sia mosso in questa direzione per proteggere la privacy della diretta interessata. Non molto dopo l’avvenimento, però, hanno iniziato a circolare sul web le immagini di quanto successo, che effettivamente chiariscono le dinamiche. Un’inquilina si è sentita male mentre si trovava in bagno.

GF Vip 6: perchè Jessica si sente male? I motivi

Katia Ricciarelli, sentendo delle urla arrivare dal bagno, ha esclamato: “Stai scherzando?“. Poi si è avvicinata timorosa di scoprire che invece fosse tutto vero. Anche Soleil Sorge, che si trovava vicino a Katia, è corsa verso il bagno. Sembrerebbe che il vip che si è sentito male sia Clarissa Hailé Selassié, che si sarebbe anche fatta male cadendo.

La principessa, raggiunta in bagno da Katia e Soleil, sembrerebbe aver chiesto di ricevere il conforto della sorella Jessica. La modella brasiliana è dunque corsa a chiamarla, visibilmente agitata. Per questo motivo sono corsi in molti a vedere cosa era successo. Sembrerebbe che Clarissa abbia avuto uno svenimento a causa di un calo di pressione.

Ecco il video in cui si capisce che un’inquilina del GF Vip 6 si è sentita male: