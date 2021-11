Di Caprio ci prova con la fidanzata del noto imprenditore? Il video diventa virale

Durante un gala, è stato registrato un video in cui si vedono flirtare Leonardo Di Caprio e la fidanzata di un notissimo imprenditore, che si trovava proprio lì sul red carpet. Ecco di chi sono i protagonisti e come ha reagito l’imprenditore.

Il 9 novembre il LA County Museum of Art (LACMA), ha celebrato il suo Film Gala, in cui è stato reso omaggio anche al regista Steven Spielberg. All’evento mondano si sono presentati oltre 650 ospiti del mondo dello spettacolo, dell’arte, della moda, oltre a famosi imprenditori. Fra di loro, c’era anche Leonardo Di Caprio.

LEGGI ANCHE >>> Tom Brady, la moglie è l’ex di Leonardo Di Caprio: la conoscete? – FOTO

NON PERDERTI >>> Jeff Bezos: maxi donazione dell’ex moglie a organizzazioni no profit

L’attore americano era atteso in quanto co-organizzatore dell’evento ed amministratore del LACMA. Per Di Caprio, impegnatissimo sul fronte del cambiamento climatico, l’evento è stata una breve parentesi in un’agenda fitta di impegni politici. C’è però un video che in brevissimo tempo è diventato virale riguardo la serata.

C’è intesa fra Di Caprio e la moglie di Jeff Bezos? Il video

Mentre Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, si trovava sul red carpet insieme alla fidanzata Lauren Sanchez, Leonardo Di Caprio è arrivato all’evento. La reazione della giornalista e presentatrice di origini messicane è stata davvero indecifrabile. A giudicare dalle immagini, sembrerebbe infatti che stia facendo gli occhi dolci all’attore americano.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, la dura accusa alla moglie Corinna: cos’è successo

Sia Lauren che Jeff hanno inizialmente preferito non commentare il video e quanto successo. Il fatto che la notizia si sia diffusa molto rapidamente sui social media, stuzzicando commenti molto maliziosi, non ha lasciato scelta al fondatore di Amazon, che ha deciso di stemperare la notizia di gossip con un Tweet.

Ecco il video in cui si vede come la fidanzata dell’imprenditore Bezos reagisce all’incontro con Di Caprio:

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

Ecco il messaggio in cui Jeff Bezos scrive a Leonardo Di Caprio: “Leo, vieni qui, ti voglio mostrare qualcosa…“. Nella foto che accompagna le poche parole c’è l’imprenditore dietro al cartello “Attenzione, scogliera ripida. Pericolo caduta“.