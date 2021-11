Anticipazioni Love is in the Air, protagonista rischia la vita: la diagnosi è grave

Terribili colpi di scena nelle nuove puntate di Love is in the Air. Stando alle ultime anticipazioni, protagonista rischia la vita: tumore al cervello

Nuovi imprevisti metteranno a dura prova i protagonisti di Love is in the Air nelle puntate in onda dal 15 al 20 novembre su Canale Cinque. Al centro della scena vedremo Serkan. Il povero architetto scoprirà di avere gravi problemi in salute: un tumore al cervello.

Bolat si troverà ad attraversare un momento di smarrimento. La notizia della sua malattia lo sconvolgerà profondamente. Serkan si chiederà ininterrottamente come sia mai potuto accadere, ma non riuscirà a darsi una risposta e questo lo tormenterà. Infine la diagnosi sarà più grave del previsto.

Serkan e l’amore per Eda: pronta a partire. Le anticipazioni di Love is in the Air

La malattia per Serkan non è l’unico problema. L’architetto infatti rischierà anche di perdere la donna che ama. Eda è sempre più ostinata nel voler lasciare Istanbul. La decisione della ragazza arriverà dopo la notizia sulla gravidanza di Selin. La Yildiz ha intenzione di prendere le distanze da Serkan per dargli la possibilità di crescere tranquillamente il bambino.

L’architetto raggiungerà Eda all’aeroporto per impedirle di partire ed è proprio qui che accuserà un malore. La ragazza preoccupata si precipiterà in ospedale assieme a Serkan dove troverà Selin. La Yildiz, origliando ad una telefonata della ragazza, capirà che il bambino che porta in grembo non è figlio di Serkan. Non ci resta che seguire i nuovi episodi, in onda dal 15 al 20 novembre, per scoprire tutti i dettagli.