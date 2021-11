Come bloccare un contatto senza che questi se ne accorga. Il metodo è semplicissimo.

Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che oggi le new generation non conoscono, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza.

Sono diverse le cose che si possono fare su whatsapp, e una di queste è sicuramente bloccare un contatto a noi poco gradito. Quando si effettua tale operazione però, la parte lesa lo scopre molto facilmente e oggi, con il seguente testo, vi spiegheremo come bloccare un contatto su whatsapp senza farsi accorgere.

Whatsapp, come bloccare un contatto senza farsi beccare: facilissimo

Bloccare senza farsi accorgere, è davvero possibile? La risposta è affermativa ed il procedimento è semplicissimo. Non si tratta del tradizionale blocco ma di un altro metodo che preserverà l’utente da reazioni che potrebbero metterlo ancora di più nei guai.

Stiamo parlando di un metodo semplicissimo: quello di silenziare la chat di quel contatto specifico. Una volta l’app di messaggistica basterà recarsi all’interno della chat del contatto che vorremmo bloccare e fare click sul nome del contatto: in quel momento vi appariranno tutte le sue informazioni.

Qui bisognerà selezionare la voce “Disattiva notifiche“. Questa opzione permetterà all’utente di silenziare i messaggi e tutti i contenuti inviati a partire da 8 ore sino a sempre. La stessa cosa si può applicare anche nei gruppi whatsapp.