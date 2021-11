Uomini e Donne, la confessione della corteggiatrice: “Sono malata”

Un annuncio su Instagram dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fa impensierire i fan: “Sono malata”

Vanessa Spoto non sta vivendo il migliore dei suoi momenti e l’ha annunciato lei stessa su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha ammesso ai suoi fan: “Oggi non farò grandi cose, sono malata. Ho un virus intestinale…che devo fare?”.

Dopo un’estate all’insegna dell’amore con Massimiliano Mollicone, il rapporto tra i due è tramontato e da quel momento l’ex corteggiatrice del dating show non sta vivendo un momento molto florido.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto fa chiarezza sul suo stato attuale

Vanessa Spoto, proprio pochissimo tempo fa, ha voluto far chiarezza sul suo stato attuale: “Sono single, ci sto pensando…”. La risposta è arrivata dopo le tantissime domande fatte dai suoi follower cui l’ex corteggiatrice si è dedicata perché costretta in casa a causa del virtus intestinale che l’ha colpita.

A seguito della rottura dall’ex fidanzato Massimiliano Mollicone, come detto, la vita di Vanessa Spoto non ha preso la giusta piega: poco tempo dopo, infatti, c’è stato un incidente che ha fatto preoccupare lei e migliaia di fan. Una fabbrica di fianco alla casa in cui vive con la famiglia ha accidentalmente preso fuoco e le fiamme sono divampate in pochi attimi durante la notte. All’interno della casa, al momento dei fatti, era presente soltanto il padre della Spoto perché lei e sua madre erano fuori. Il rischio di un grande incendio per lui ed i suoi vicini è stato molto vicino.