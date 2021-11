Uomini e Donne anticipazioni, nuove incomprensioni tra due coppie: è crisi

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono al centro della scena due coppie del trono over: Ida Platano con Digo Tavani e Gemma Galgani con Costabile Albore

A Uomini e Donne dame e cavalieri non smettono mai di stupire. Attualmente, ad appassionare in modo particolare i telespettatori del dating show sono Ida Platano e Diego Tavani. La loro conoscenza sta facendo sognare milioni di Italiani ma ecco che spunta un imprevisto.

In seguito a delle piccole incomprensioni i due decideranno di andare molto più cauti. La loro scelta non farà altro che alimentare una pioggia di polemiche in studio. Sarà proprio la Platano ad essere maggiormente criticata. In molti, come l’opinionista Tina Cipollari, sono convinti che la dama di Brescia faccia scappare gli uomini.

Nella puntata odierna la De Filippi cercherà di fare chiarezza con Ida e Diego: cos’ha portato i due ad avere queste incomprensioni? Ma soprattutto, riusciranno a superare questo momento? Lo scopriremo oggi, martedì 9 novembre, su Canale Cinque. Intanto la puntata sarà incentrata anche su Gemma Galgani.

Gemma Galgani, nuova sfuriata con Costabile: le anticipazioni di Uomini e Donne

I colpi di scena a Uomini e Donne non riguarderanno solo Ida Platano e Diego Tavani. Al centro della scena dovremmo vedere anche la dama torinese Gemma Galgani. Veterana nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, la donna sarà protagonista assieme a Costabile.

I due si stanno conoscendo da alcune settimane ma, com’è successo per Ida e Diego, anche per loro sono giunte le prime incomprensioni. A lamentarsi è Gemma: il suo cavaliere non è molto presente al telefono. Ebbene, la dama torinese ha più volte chiosato che Costabile non le manderebbe il messaggio della buonanotte e non la cercherebbe telefonicamente come lei vorrebbe.

Dopo le sue continue lamentele questa volta sarà Costabile a dire la propria. Il cavaliere ammetterà di avere dei dubi sulla prosecuzione della loro conoscenza. La dama sarà accusata ancora una volta di avere un unico interesse: restare in trasmissione il più a lungo possibile. A questo punto non mancherà l’intervento di Tina Cipollari, da tempo sostenitrice di questa tesi. Come reagirà la Galgani? Staremo a vedere.