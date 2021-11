Todaro-Celentano, la verità sul loro rapporto: il retroscena

La coppia Todaro-Celentano è quella che sta regalando più divertimento ad Amici 21: qual è la verità sul loro rapporto?

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono in continuo conflitto: ad Amici 21 sono loro a tener vivo il programma con i loro litigi in diretta. Tuttavia, il maestro di latino americano appena arrivato da Ballando Con Le Stelle ha voluto spiegare: “Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi”.

A TV Sorrisi e Canzoni, il marito di Francesca Tocca ha svelato il retroscena sul loro rapporto: “Dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”. Quello che portano in scena, dunque, è molto spettacolo fatto per divertire ed attirare il pubblico da casa.

Amici 21, Raimondo Todaro racconta della sua nuova esperienza

Attenzione, attenzione Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro sono i professori di ballo di #Amici21! Cosa aggiungere se non WOW 🤩 pic.twitter.com/ZJURHJPVvA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 19, 2021

Sono passati quasi due mesi da quando Raimondo Todaro ha iniziato il suo nuovo viaggio all’interno del talent show più amato d’Italia ed ha raccontato del suo rapporto con la padrona di casa, Maria De Filippi: “Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa”.

Insomma, Amici 21 sta regalando grandi sorprese e soddisfazioni al maestro di latino che ha avuto anche la possibilità di avvicinarsi nuovamente a Francesca Tocca dopo la separazione. È sotto gli occhi di tutti che i due stiano di nuovo insieme, non solo dal punto di vista professionale.