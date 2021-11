Suola, il caos dei tamponi e l’allerta massima nelle scuole materne: le nuove regole

Diventa fondamentale in testing immediato, ma senza la possibilità di farlo, tutta la classe va in quarantena.

Le nuove regole della strategia anti-Covid sono andate in vigore nelle scuole e hanno l’obiettivo di scongiurare l’ipotesi della didattica a distanza. La quarantena in classe e la dad scatteranno solo con tre positivi, altrimenti si procederà con il doppio tampone e la conta dei vaccinati.

Diventa fondamentale in testing immediato, ma senza la possibilità di farlo, tutta la classe va in quarantena. Per evitare questo scenario però, diventeranno fondamentali il tracciamento e la riduzione degli alunni da mettere in isolamento. Il tracciamento si fa tra i contatti avuti nelle 48 ore precedenti al tampone positivo o alla manifestazione dei sintomi. Vediamo caso per caso.

Un positivo in classe

Se in classe c’è un solo caso positivo si procede con il doppio tampone: T0 e T5. Il primo va fatto a tutti immediatamente e se negativo si torna in classe. Il secondo invece, si fa il quinto giorno.

Questa procedura prevede la necessità di sottoporsi al T0 immediatamente e in questo modo le Asl potrebbero avere difficoltà ad intervenire con urgenza. Il preside quindi, ha facoltà di sospendere le attività scolastiche della classe e tutti resteranno a casa in attesa del tampone per uno o due giorni. Se al T0 si presenta un altro o più casi positivi, scattano diverse procedure.

Due positivi in classe

Se in aula ci sono due positivi, si procede in modo differente per gli alunni vaccinati e quelli non vaccinati. Questa differenza si fa solo nelle classi dai 12 anni in su, perché negli altri casi non è ancora previsto il vaccino. I vaccinati faranno doppio tampone T0 e T5. I non vaccinati vanno in quarantena per dieci giorni e rientrano solo con tampone negativo.

Tre positivi in classe

In questo caso si procede con la quarantena, che sarà di dieci giorni per i non vaccinati e sette per i vaccinati. In questo caso i ragazzi dai 12 anni in giù vanno tutti in dad per dieci giorni in automatico.

Massima allerta nelle scuole materne

I bambini nella materna non sono vaccinati e non indossano le mascherine. Inoltre vivono a stretto contatto tra loro e con gli insegnanti, con i genitori e con i nonni. Per questa ragione al primo caso positivo vanno tutti in quarantena per dieci giorni e tornano a scuola con il tampone negativo.