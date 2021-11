Royal Family, lite furiosa tra la Regina Elisabetta e il figlio Carlo: incredibile retroscena di cui si sta parlando in queste ore

Il momento attuale è a dir poco dirimente a Buckingham Palace. La Regina Elisabetta si sta pian piano ritirando dalla vita istituzionale, sotto consiglio dei medici che l’hanno obbligata a prendersi maggiori pause durante la giornata. La sua salute è ancora buona ma a 95 anni non può più mantenere certi standard. Questo ha portato il principe Carlo a prendere in mano le redini, ricoprendo in pectore il ruolo che gli spetterà in futuro.

Lui e la principessa Anna si stanno partendo oneri e onori, anche con qualche ripercussione sul modo di vedere il Castello di Windsor. Il grado di simpatia dei reali, almeno dal punto di vista mediatico, è data in forte ribasso. L’appeal di Sua Maestà non è paragonabile a quella dei figli e questo cambio generazionale può essere una vera spada di Damocle. Un aspetto sta creando più di qualche polemica e riguarda il coinvolgimento e la presa di potere di Camilla. La duchessa di Cornovaglia è cresciuta nel peso specifico all’interno del Palazzo e sta pian piano ricoprendo ruoli di prestigio, come gli incontri con i leader mondiali al summit della COP26 la scorsa settimana.

L’esperto reale Howard Hodgson ha detto a Express.co.uk che la Regina Elisabetta ha imparato a convivere con Camilla e attualmente ha anche grande stima di lei, ma non è sempre stato così.

Royal Family, la Regina Elisabetta ha litigato con Carlo: non sopportava la figura di Camilla

Tra le due donne reali il rapporto non è stato sempre rose e fiori, anzi. La Parker Bowles frequenta Carlo dagli anni ’70 e i due si sono ufficialmente sposati nel 2005. Il suo ruolo nella rottura del matrimonio con la principessa Diana non è piaciuto sia dentro che fuori Buckingham Palace.

Proprio questo aveva portato Elisabetta a negare ogni tipo di rapporto con Camilla nei primi anni. Non voleva saperne di lei.

Howard Hodgson ha scritto: “Per anni, sia la regina che sua madre si erano rifiutate di avere a che fare con l’amante di Carlo. Non solo non la volevano presente a nessuna funzione reale, formale o informale; disapprovavano attivamente lei e il rapporto con Carlo”.

L’autore investigativo e giornalista Tom Bower ha affermato al Daily Mail che lo stesso Carlo ha dovuto parlare alla madre per risolvere la situazione. In un famoso incontro nella residenza di Balmoral nel 1998, i due ebbero un confronto molto acceso, in cui il principe espresse chiaramente la volontà di “veder ammorbidito da parte della regina il suo antagonismo in modo che potesse vivere apertamente con Camilla“.

“Ma Elisabetta rispose con forza che non avrebbe perdonato il suo adulterio, né avrebbe perdonato a Camilla di non aver lasciato solo Carlo per permettere al suo matrimonio di riprendersi. Ha sfogato la sua rabbia per il fatto che aveva mentito sulla sua relazione con quella che lei chiamava ‘quella donna malvagia’, e ha aggiunto: ‘Non voglio avere niente a che fare con lei'”.

Poi con il passare degli anni le cose sono cambiate e con una grande opera diplomatica le due si sono via via avvicinate, trovando un punto d’incontro. Oggi non si adorano ma vivono serenamente una di fianco all’altra.