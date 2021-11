Oggi quel bambino in foto è il concorrente più amato del GF Vip 6.

Il GF Vip 6 quest’anno tra i tanti concorrenti ne ha visto eccellere uno in particolare. Il pubblico lo adora per sensibilità e nobiltà d’animo, qualità presenti anche in altri protagonisti nella casa più spiata d’Italia, ma che in lui abbondano. Nella foto in evidenza non era altro che un bambino e forse non tutti lo hanno riconosciuto a primo colpo. Per tale motivo passeremo col fornirvi alcuni indizi.

Il protagonista dello scatto è nato a Trieste il 3 maggio 1999. Sin da tenera età ha amato lo sport e in modo particolare il nuoto. In tale disciplina si è formato sotto la guida di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano. Dopo aver acquisito le basi del nuoto, l’atleta è partito alla volta di Roma per inseguire il suo sogno: partecipare alle Olimpiadi.

Questo splendido bambino oggi è il concorrente più amato del GF Vip 6: lo riconoscete?

Oltre allo sport ama anche la musica. Difatti sin da piccolo ha imparato a suonare il pianoforte, strumento musicale che lui utilizza anche come accompagnamento alla sua bellissima voce.

Per quanto riguarda la sua vita, il 3 febbraio 2019 è stata segnata in un modo tragico. Un colpo di pistola ha interrotto la sua ascesa agonistica da nuotatore. Quel giorno, nel posto sbagliato al momento sbagliato, si trovava nel quartiere Axa nella zona sud di Roma quando qualcuno gli ha sparato per errore durante una rissa a cui era estraneo. Quel colpo non gli fu fatale ma gli fece perdere la sensibilità agli arti inferiori obbligandolo all’uso della sedia a rotelle. Come avrete sicuramente dedotto, stiamo parlando di Manuel Bortuzzo.