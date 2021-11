Uno dei protagonisti della Serie A prenderà parte a Pechino Express, uno dei programmi più seguiti dal pubblico.

Pechino Express sta scaldando i motori e, dopo mesi di attesa, sta per tornare. L’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca che verrà mandato in onda verso gli inizi del prossimo anno è ricco di sorprese. I protagonisti dello show andranno in Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Le coppie in gara dovranno ripercorrere le terre toccate già dai Crociati, da Alessandro Magno, Marco Polo, Gengis Khan e Tamerlano.

La partenza è fissata in Cappadocia e si arriverà poi a Istanbul, alla “Sublime porta”. Poi si procederà verso Samarcanda, lungo la Via della Seta per approdare a Petra, per poi concludere il viaggio a Dubai. Un fantastico viaggio al quale parteciperà uno dei protagonisti della Serie A.

Pechino Express, protagonista della Serie A nel cast: da non credere

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero – assente sia per la gara contro il Torino che quella casalinga contro il Bologna -, tornerà a Roma oggi da Dubai. Il patron blucerchiato si è intrattenuto lì tutta la settimana per impegni di lavoro, ma non solo.

Secondo le ultime indiscrezioni l’imprenditore romano si è recato a Dubai per registrare alcune puntate del programma Pechino Express, reality itinerante che andrà in onda tra gennaio e febbraio 2022.