Oslo, attacco con coltello: assalitore ucciso dalla polizia in strada

Un uomo armato di coltello a torso nudo ha tentato di aggredire alcuni cittadini a Oslo, nel quartiere di Bislett. A dare la notizia è stata polizia, alla Norwegian Broadcasting. L’aggressore è morto in ospedale, dov’era stato trasportato dopo che la polizia gli ha sparato. Secondo quanto appreso dai media locali, un agente sarebbe stato ferito lievemente. “Non escludiamo alcun motivo, ma in questa fase non c’è nulla che indichi che si tratti di un attacco terroristico”, ha detto la polizia. Secondo alcuni testimoni l’uomo avrebbe urlato “Allah Akbar”, ma è tutto ancora da verificare.