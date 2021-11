Michael Schumacher, aggiornamento sulle sue condizioni: parla un suo grande amico. Lo ha visitato poche settimane fa e ha svelato un particolare

Il terribile incidente del 29 dicembre 2013 ha sconvolto la vita di uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. Michael Schumacher è riuscito a salvarsi ma deve combattere ogni giorno un difficilissimo percorso riabilitativo. Il sette volte campione del mondo attualmente risiede all’interno di una spaziosa villa a Maiorca (dopo essere stato per anni sul lago di Ginevra). All’interno la moglie Corinna (che non ha mai confermato ufficialmente lo spostamento di domicilio) ha allestito una vera e propria clinica mobile, con tanto di equipe medica. I fan si chiedono quali siano le sue reali condizioni, visto che per mantenere la privacy la famiglia ha deciso di non comunicare nulla. In pochi sono ammessi a visitare il fenomeno di Kerpen e, oltre ai figli Mick e Gina Maria, tra i più assidui c’è anche il grande amico Jean Todt. L’attuale presidente della FIA ha vinto con Schumi i cinque titoli mondiali piloti (e sei costruttori) con la Ferrari e non lo ha mai dimenticato.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, la dura accusa alla moglie Corinna: cos’è successo

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, novità sorprendente sulle sue condizioni di salute: come sta oggi

Michael Schumacher, aggiornamento sulle sue condizioni: le parole di Jean Todt

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il manager francese ha fatto visita l’ultima volta al fenomeno di Kerpen lo scorso 18 ottobre. Parlando proprio con il diretto interessato, il tabloid inglese ha tirato fuori un aggiornamento sulle condizioni di Michael Schumacher.

Jean Todt ha dichiarato: “Posso capire perché la sua famiglia e i suoi amici lo stanno proteggendo, perché dovremmo lasciarlo in pace. Michael sta combattendo, sta combattendo e possiamo solo sperare che migliorerà“. Poi aggiunge: “Quando vado, sto un bel po’ di tempo. Se c’è Corinna ceniamo insieme. Se non c’è, passo del tempo con Michael, ma..”, lasciando in sospeso la risposta. Todt ha fatto capire che non può rilasciare ulteriori notizie sulle condizioni di salute dell’ex pilota di F1. Su domanda precisa dell’intervistatore riguardo la capacità di Schumi di riconoscerlo quanto lo vede, il capo della FIA alza le spalle, muove la mano e sorride senza proferire più alcuna parola. Un rispetto della volontà della famiglia ma che lascia intendere che, purtroppo, le condizioni del campione sono ancora davvero deficitarie e gli sperati passi in avanti ancora sembrano latitare.