Mediaset, arriva una decisione a dir poco clamorosa: c’entra Nicola Savino e non sono escluse altre sorprese

Il palinsesto di Mediaset è in continuo divenire. I programmi di principale appeal sono sempre gli stessi, vedi ‘Il Grande Fratello Vip‘, ‘Le Iene‘ o ‘Verissimo‘. A questi, però, l’azienda presieduta da Piersilvio Berlusconi vuole sempre innovare e lanciare nuovi format. Nei piani ideati la scorsa estate c’era anche “Back To School”, affidato al bravissimo Nicola Savino. L’inizio dello show è stata procrastinata, addirittura con diversi voci di cancellazione definitiva. Ora però, si torna a parlare di riprogrammazione, anche se in date diverse rispetto al progetto originario.

Secondo quanto riportato da “Tv Blog” il format di Italia 1 dovrebbe vedere la luce direttamente a gennaio 2022. Inizialmente il suo posto nel palinsesto era stato individuato nel mercoledì sera della seconda rete Mediaset, con cinque puntate divise tra novembre e dicembre 2021. Il lancio annunciato ad inizio ottobre non ha poi mai visto la luce.

Mediaset, ‘Back to School’ non è cancellato: dovrebbe slittare a gennaio

L’idea dello show di Savino è quello di riportare 25 Vip davanti ai banchi di scuola, con esattezza della Quinta Elementare. Tra lezioni in aula e compiti da svolgere, alla fine dovrebbero sostenere l’esame, davanti ad insegnanti di ruolo.

Nel programma ci sarebbero anche i ‘maestrini‘, ovvero dei bambini di circa 10 anni che devono giudicare l’operato dei personaggi famosi.

Per quanto riguarda l’atteso cast di ‘Back to School‘, le anticipazioni parlano di nomi piuttosto importanti del piccolo schermo e non solo. Dovremmo vedere su Italia 1: Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino, Ignazio Moser, Jonathan Kashanian, Benedetta Mazza, Random, Flavia Vento e Scintilla Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi e Maria Teresa Ruta, Eleonora Pedron, Enzo Miccio, Antonella Elia, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta, Martina Hamdy, Andrea Lo Cicero, Denis Dosio, Evaristo Beccalossi e Lory Del Santo. Non resta che attendere il nuovo anno.