Isola dei Famosi, ex naufraga trova l’amore: lo sfogo della madre

Ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi, ha trovato l’amore. Lo sfogo di sua madre: “Ti tengo d’occhio”

Dallo scorso mese di giugno Drusilla Gucci, ex concorrente della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, fa coppia fissa con l’influencer Francesco Chiofalo. Nonostante la loro love story sembrerebbe proseguire a gonfie vele c’è chi ha qualche timore. Parliamo della madre dell’ex naufraga, Stefania Gucci.

La donna in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più ha ammesso che da quando nella vita di Drusilla è arrivato Francesco, sua figlia è sempre di buon umore ma teme che questa favola prima o poi possa finire a causa delle differenze caratteriali. “Ho paura che questo affetto e forse amore che vi lega sia solo un fuoco di paglia e dunque voglio dirti, Francesco, di stare attento, di prenderti cura di mia figlia e di non farla soffrire perché io ti tengo d’occhio“, ha dichiarato mamma Gucci.

I due che hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival del cinema di Venezia sono molto uniti. Proprio in questi ultimi giorni entrambi sono apparsi l’uno accanto all’altra, a Roma, assieme a Denis Dosio, amico di Francesco. Insomma, Stefania Gucci è stata chiara, Drusilla e Francesco insieme sono un bel vedere ma l’influencer deve tenere cura di questo nuovo amore.

Chiofalo risponde a sua suocera Stefania. L’amore per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi: “Mai e poi mai farò soffrire Drusilla”

La risposta di Francesco Chiofalo alla suocera Stefani Gucci non è tardata ad arrivare. Come dicevamo, la donna tiene molto alla propria famiglia e lo ha dimostrato quando Drusilla era una naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi con al timone Ilary Blasi. Stefania è stata sempre presente in studio a sostenere e a difendere a denti stretti sua figlia.

Ora che nella sua vita c’è Francesco, mamma Gucci è felice per Drusilla ma come ogni genitore che si rispetti, teme che la ragazza possa soffrire qualora la love story con il Lenticchio di Temptation Island dovesse finire. Sempre attraverso Di Più il 32enne ha rassicurato la suocera: “Il nostro è un amore tutto da costruire e non so davvero dove ci porterà. Mai e poi mai, però, farò soffrire Drusilla, perché tra noi ci sarà sempre stima e rispetto”.

Francesco ha conosciuto Drusilla durante un viaggio di lavoro in Turchia e ne è rimasto folgorato. L’erede Gucci e Chiofalo sono molto diversi caratterialmente, ma la storia ci insegna che gli opposti si attraggono e chissà se non sia propria questa la volta giusta per entrambi. C’è da dire infatti che Francesco e Drusilla, seppure sia ancora troppo presto, hanno messo in cantiere progetti importanti per il futuro: un matrimonio e dei figli.