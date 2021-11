GF Vip 6, Manuel Bortuzzo sorpreso: le parole che l’hanno ferito – VIDEO

Un brutto episodio nella Casa del GF Vip 6 che ancora una volta ha come protagonista Manuel Bortuzzo e delle brutte parole

Lulù e Manuel in camera (1)

Manuel: “Hai visto, ti ho subito protetto..”#gfvip pic.twitter.com/35gNXmn19J — BL (@rainbow20202020) November 9, 2021

Nella Casa del GF Vip 6 è arrivato un nuovo chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié perché il nuotatore si è sentito ferito dalle parole della Principessa. Nei giorni scorsi, infatti, per scherzare ed utilizzare uno slang americano, la Principessa ha detto a Bortuzzo: “Mother fucker” (figlio di pu****a, ndr).

Quello che Lulù non poteva sapere è che, quelle stesse parole sono state le ultime che Manuel ha sentito prima dello sparo che l’ha colpito e gli ha causato tutto quel malessere e l’ha fatto diventare ciò che è oggi.

GF Vip 6, Lulù Salassié piange per le parole dette a Manuel Bortuzzo

A seguito della puntata di ieri, in cui Lulù Salassié ha sentito della lettera scritta dalla mamma di Manuel Bortuzzo, la principessa non è riuscita a trattenere le lacrime con il nuotatore: “Mi dispiace tanto perché finalmente tutto era tranquillo tra di noi. Mi dispiace perché non voglio che tu ti allontani da me. La tua famiglia pensa che sono una pazza. Scusa, perché io non posso capire questo dolore. Posso soltanto immaginarlo, dato che non posso capirlo mi dispiace tanto. Non cambia niente tra noi? Non posso pensare che tu ti allontani da me ancora”.

A questo punto, Manuel Bortuzzo ha voluto tranquillizzarla: “Se sto così è perché mi manca mamma, non è per altro. Tranquilla. Non ti preoccupare, hai visto che ti ho subito difeso. Non è un problema”.