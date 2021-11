GF Vip 6, giudizio severo in TV: “Esempio da non seguire” – VIDEO

Dopo la 17esima puntata del GF Vip 6, conduttrice televisiva condanna lo scivolone di Nicola Pisu: “Ognuno deve essere responsabile di ciò che dice”

Nella parte dedicata al gossip ed ai reality, oggi Federica Panicucci a Mattino Cinque ha espresso il suo giudizio sui concorrenti del GF Vip 6. Nei vari collegamenti con la casa più spiata d’Italia, la conduttrice ha sorpreso l’illusionista Giucas Casella mentre rimproverava alcuni coinquilini perché fumerebbero un po’ ovunque.

A questo punto, rientrata in studio con i suoi ospiti del GF Vip 6, la Panicucci ha espresso il suo pensiero piuttosto severo: “Fumare fa molto male, è dannoso per la salute! Questo va sempre detto e va sempre ricordato”, ha chiosato la conduttrice sottolineando che i vip di questa edizione del Grande Fratello sono spesso con la sigaretta in bocca. “E’ un esempio da non seguire”, ha concluso la 54enne. Infine, spazio a quanto è accaduto con Nicola Pisu nel corso della 17esima puntata del reality show di Mediaset.

Federica Panicucci condanna lo scivolone di Nicola Pisu al GF Vip 6

Nel blocco dedicato ai reality ed al gossip, Federica Panicucci a Mattino Cinque ha affrontato con gli ospiti del GF Vip 6 quanto sarebbe accaduto ieri sera in puntata. Lo scontro tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan di certo non è stato un bel vedere per il pubblico del piccolo schermo.

La conduttrice televisiva come lo stesso Alfonso Signorini ha condannato l’espressione infelice pronunciata dal figlio di Patrizia Mirigliani, patrona del concorso di bellezza Miss Italia. “Ognuno deve essere responsabile di ciò che dice, soprattutto quando hai le telecamere addosso, accese 24 ore su 24″, ha dichiarato la Panicucci, sostenuta dagli ospiti presenti in studio. Chissà se questo scivolone non costerà l’eliminazione al 32enne finito in nomination.