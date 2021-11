Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser, momento di crisi? Il dettaglio notato sul web

E’ maretta tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser? Il dettaglio notato dai fan su Instagram farebbe pensare ad un momento di crisi

Il momento di crisi nella famiglia Rodriguez oltre a Belen ha colpito anche Cecilia? In tanti sono convinti che tra la sorella della showgirl argentina e Ignazio Moser sia successo qualcosa. A notarlo sono stati i fans più curiosi che seguono la bellissima coppia in ogni cosa che fanno e che mostrano sui social.

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, quando Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. La loro love story, dunque, è sbocciata sotto gl’occhi indiscreti del reality di Mediaset appassionando milioni di telespettatori. Tutto però è avvenuto molto lentamente. La Rodriguez si è lasciata andare poco alla volta nella conoscenza con Ignazio per rispetto del suo ex che si trovava fuori alla casa del GF Vip.

Terminata l’esperienza all’interno del reality, dal 2017 ad oggi, Cecilia e Ignazio hanno continuato a far maturare il loro amore. Ovviamente nel corso di questi anni ci sono stati moltissimi alti e bassi, ma nonostante ciò il loro amore li ha visti sempre uniti. Ma cos’è successo adesso? Scopriamolo insieme.

Crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Quello che hanno notato i fan sui social

Come dicevamo, la love story tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata nel 2017 al Grande Fratello Vip, nel corso degli anni ha attraversato degli alti e bassi. Nonostante ciò l’amatissima coppia è riuscita a non separarsi mai. Le crisi passeggere non hanno fatto altro che rafforzare il loro rapporto.

Ma cos’ha portato adesso il popolo del web a pensare che ci sia della maretta tra Cecilia e Ignazio? Ebbene, i fans più attenti attraverso Instagram avrebbero notato un dettaglio che farebbe pensare ad un momento di crisi. La Rodriguez avrebbe ‘defollowato’ uno dei migliori amici di Ignazio dopo un weekend trascorso insieme per festeggiare il proprio anniversario. Un gesto che ha portato il popolo del web a pensare che i due stiano attraversando un momento no. Per il momento sono supposizioni ma staremo a vedere!