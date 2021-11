Antonella Clerici non crede ai suoi occhi: “Volevo segnalarvi questa cosa”

Antonella Clerici non può credere ai suoi occhi e fa una segnalazione in diretta ad È sempre mezzogiorno

Una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno è andata in onda con la magistrale conduzione di Antonella Clerici che, una volta terminata la sigla canticchiando, si è recata al centro dello studio come di consueto. Questa volta, però, la conduttrice ha voluto segnalare ai suoi telespettatori qualcosa che l’ha colpita.

“Il mattino ha l’oro in bocca”, ha esordito la Clerici, “ma c’è anche chi l’oro lo mangia”. Con questa frase, la conduttrice ha raccontato di ciò che ha sentito: “Parlo di un ristoratore turco che ultimamente è diventato famoso per aver preparato una bistecca ricoperta d’oro. Questo ristoratore è famoso per vari motivi, ma ultimamente è diventato popolare proprio per aver preparato una bistecca ricoperta d’oro, che costava 630 sterline che sono circa 735 euro”.

Antonella Clerici manda un messaggio importante sulla ristorazione

Al timone di un programma di cultura culinaria, Antonella Clerici non poteva che mandare un messaggio diverso dal discorso che ha fatto durante la diretta. La conduttrice, infatti, ci ha tenuto a concludere: “Io vorrei sapere chi è che spende 735€ per una bistecca ricoperta di sale d’oro?! Meglio i piatti che mangiamo noi, genuini, sani e gustosi, che costano decisamente meno… eppure volevo segnalarvi questa cosa, essendo molto curiosa”.

Nel suo discorso, la Clerici sembra aver fatto riferimenti al fenomeno Nusr Et che, da anni, ha avuto a che fare con i più importanti VIP del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo.