Anticipazioni Una Vita, gli Olmedo nascondono qualcosa di molto grande

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano che nelle prossime puntate ci sarà un focus particolare sulla nuova famiglia arrivata

Nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:10. Le anticipazioni dei prossimi episodi fanno sapere che ci sarà un focus sulla nuova famiglia arrivata in città che non la conta giusta a tutti gli abitanti.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, grave lutto colpisce uno dei protagonisti: l’annuncio sui social

NON PERDERTI > > > Charlene Di Monaco, cambia tutto: le novità sulle sue condizioni

La famiglia degli Olmedo composta da Sabina, Roberto e Miguel, è arrivata ad Acacias con uno scopo ben preciso: acquistare il ristorante Nuovo Secolo che Felicia ha deciso di vendere. Tuttavia, con il passare del tempo sarà lo stesso Miguel a rendersi conto che i suoi nonni gli stanno nascondendo qualcosa.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, il messaggio emoziona gli italiani: pelle d’oca – FOTO

Anticipazioni Una Vita, i sospetti di Miguel si rivelano azzeccati

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Sabina e Roberto saranno sempre più cauti ad operare al ristorante quando c’è anche Miguel presente. In particolare, c’è un posto che i due cercando di proteggere più di altri: la cantina. Col passare del tempo, il nipote cerca sempre risposte che scarseggiano ad arrivare, ma un indizio arriva da una conversazione tra Ramon e Roberto: quest’ultimo, infatti, chiede al Palacios di parlare con il direttore di banca per chiedere un prestito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Cipriani furiosa per il cattivo gesto: “Ti ammazzo” – VIDEO

Ben presto si scoprirà che la famiglia Olmedo, nella cantina, ha un caveau collegato direttamente alla banca: quali sono le loro intenzioni? Tutto sembra essere perfettamente collegato ad una rapina studiata ad hoc, ma chi saranno i protagonisti del colpo?