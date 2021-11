Sangiovanni ha svelato un segreto del programma al quale ha partecipato l’anno scorso: Amici.

Nella nuova puntata di Muschio Selvaggio, programma condotto da Fedez e Luis Sal, si è parlato del regolamento di Amici. Ospite d’eccezione per l’occasione non poteva che essere Sangiovanni, cantante di spicco forgiato nella fucina della scorsa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Il cantante è uno dei più seguiti dai teenagers non solo per le sue doti canore, bensì anche per una love story nata fra i banchi di scuola con Giulia Stabile, oggi ballerina professionista del programma.

Nella puntata di Muschio Selvaggio, come anticipato, si è parlato del regolamento del programma, ma prima di parlare di questo Sangiovanni ha rivelato un aneddoto divertente, un segreto del programma.

Amici, Sangiovanni svela un segreto del programma: fan sbigottiti

Censure e squalifiche all’interno dei programmi e reality sono stati i temi trattati e il conduttore, Fedez, ha chiesto al suo ospite come funzionasse ad Amici: cosa era permesso fare e cosa no. La risposta è stata molto schietta e Sangio ha detto che è vietato bestemmiare, però può succedere. In caso sfuggisse la bestemmia non c’è squalifica perché non esiste la diretta h24.

Tema sempre all’ordine del giorno questo trattato da Fedez a Muschio Selvaggio, dato che una bestemmia in altri programmi come il GF Vip, costa caro al protagonista… Difatti l’eliminazione dal programma è immediata.