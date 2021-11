Amici, l’ex allieva di Lorella Cuccarini positiva al Covid: come sta

Un’ex allieva di Lorella Cuccarini nella scuola di Amici ha contratto il Covid e si trova attualmente in isolamento domiciliare. Ecco le sue condizioni.

Fra i personaggi più discussi di questa edizione di Amici c’è senza dubbio Flaza. A generare polemiche non sono state le sue performance, bensì i suoi atteggiamenti, soprattutto fuori dal palcoscenico. Le numerose infrazioni commesse hanno sorpreso anche i suoi compagni di avventura del talent show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE >>> Amici, Sangiovanni svela un segreto del programma: fan sbigottiti

NON PERDERTI >>> Amici 21, lo sfogo di LDA lascia tutti senza parole: “Mi ha distrutto”

Non bisogna sottovalutare che Flaza ha comunque un passato difficile, nonostante la giovane età. Lei stessa ha raccontato di aver vissuto un periodo come clochard. Allo stesso tempo, si è dichiarata molto dispiaciuta che il pubblico di Amici non abbia avuto il tempo di conoscerla, giudicandola solo da pochi episodi.

Amici 21, le parole dell’ex allieva positiva al Covid coi fan

Subito dopo il suo addio ad Amici 21, Flaza ha continuato a seguire la trasmissione come ex concorrente. Si è anche resa disponibile a rispondere alle domande dei suoi ammiratori sui social. Un fan le ha anche chiesto se stesse bene: alcune indiscrezioni, infatti, riferivano che avesse contratto il Covid.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, rivoluzione al talent: gli allievi non la vogliono più – VIDEO

Purtroppo, Flaza ha confermato: è positiva al Coronavirus. Attualmente si trova in isolamento, e fa capire che la malattia l’ha fiaccata nel corpo, ma non nello spirito. E aggiunge: “È una malattia tremenda. Usate sempre le mascherine. Io mi sto riprendendo piano piano“. Di certo, però, non si allontana dal suo amore più grande, la musica.

Ecco il momento dell’eliminazione di Flaza dalla scuola di Amici 21: