William e Kate, la scelta è ricaduta su di loro: lo ha deciso la Regina Elisabetta e in queste d’ore non si parla d’altro.

Il Royal Variety Performance, spettacolo di varietà televisivo che si tiene ogni anno nel Regno Unito e di cui la Regina Elisabetta ne è patrona, ritorna ad essere in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia. Si tratta di uno dei più importanti eventi benefici ai quali partecipano i membri più anziani della della famiglia reale britannica.

Quest’anno a rappresentare la Corona alla Royal Variety Performance ci saranno William e Kate. La serata di beneficenza si terrà il prossimo 18 novembre presso la Royal Hall di Londra in favore della Royal Variety Charity. A patrocinare il Royal Variety Charity, ente di beneficenza britannico a supporto di coloro che hanno servito professionalmente l’industria dello spettacolo e si ritrovano malati, impoveriti o anziani, è la stessa Elisabetta II.

William e Kate sul red carpet del Royal Variety Performance: dopo la pandemia era stato il principe Carlo a parteciparvi con un videomessaggio

Il Royal Variety Performance dopo la pausa dovuta alla pandemia si è svolto senza la presenza del pubblico a Blackpool. A rappresentare la Corona era stato il principe Carlo attraverso un videomessaggio. Ora che la pandemia sembrerebbe essere sotto controllo, l’evento torna a svolgersi in presenza.

Come dicevamo, quest’anno, saranno William e Kate a rappresentare la Corona. Per i Duchi di Cambridge non sarà la prima volta. La serata verrà presentata da Alan Carr e all’evento parteciperanno le più celebri star dello show business britannico.