Uomini e Donne, grave lutto colpisce uno dei protagonisti: l’annuncio sui social

Un grave lutto ed il supporto da parte di tutti, uno dei protagonisti di Uomini e Donne piange una grande perdita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA DAL CORSO (@andreadalcorso)

“Ciao nonna occhi cielo”, quegli occhi cielo che anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso ha ereditato. Un messaggio struggente per la grande perdita della nonna, che per lui non è mai soltanto stata tale: “Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me”.

Una lunga dedica dell’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi che ha accolto tanti messaggi di supporto di persone che gli stanno accanto. Tra queste, c’è anche l’attuale fidanzata -con la quale ha condiviso il percorso ad Uomini e Donne- Teresa Langella, che ha scritto: “Ci sono io per te e con te. Sempre”.

Uomini e Donne, l’addio a nonna Pierina da Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso era molto affezionato a nonna Pierina che è stata fondamentale nel suo percorso di vita: “Mi hai insegnato il magico Potere del riuscire a godere di ciò che si ha, piuttosto che provare invidia per i beni altrui. Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere Forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta.. Mani che hanno lavorato e accarezzato per una vita intera. Mani che vorrei avere accanto al cuscino ogni volta che ne ho bisogno”.

