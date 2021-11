Uomini e Donne, la decisione di Ida Platano è irrevocabile: sono tutti senza parole

Ennesimo colpo di scena a Uomini e Donne, con Ida Platano che prende una decisione irrevocabile: telespettatori a bocca aperto.

Tra i grandi protagonisti delle prossime puntate di Uomini e Donne troviamo senza ombra di dubbio Ida Platano e Diego Tavani. Infatti i due hanno iniziato a conoscersi all’interno del programma. Ma il rapporto tra i due non ha avuto un lieto fine e si è concluso in un modo negativo. Infatti stando alle anticipazioni, la dama avrebbe deciso addirittura di lasciare il programma. Il tutto è avvenuto dopo varie discussioni in studio.

Così dopo l’ennesimo scontro Ida avrebbe deciso di dire addio al programma. Il pubblico che la segue ha cercato anche di farle sentire la vicinanza, con la Platano che ha ringraziato tutti affermando: “Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore. Siete tantissimi“. Inoltre dopo quanto è successo nelle ultime ore, la dama si è sentita destabilizzata ed ha confessato ai followers di aver dormito poco.

Uomini e Donne, Ida platano abbandona il programma: la decisione dopo le polemiche

Dopo le puntate dell’ultima settimana Ida e Diego erano pronti a lasciare il programma insieme. Alla fine però i due hanno deciso di rinunciare a costruire un futuro insieme al di fuori della trasmissioni. Il confronto avuto dopo questa registrazione non ha risolto la situazione, tanto che ieri sono entrambi tornati in studio. Inoltre il cavaliere è rimasto deluso dalla piega che il loro rapporto ha preso in così poco tempo.

Allo stesso tempo si è intromesso anche Armando Incarnato che ha preso di mira Diego. A schierarsi contro il cavaliere ci ha pensato anche l’opinionista Tina Cipollari. Dopo le polemiche e l’accesa discussione, Tavani ha chiesto a Maria De Filippi di non mandare in onda l’acceso confronto. Ad un certo punto poi Ida ha ha confessato di voler lasciare il programma. Infatti la dama oramai è convinta a voler lasciare il dating show visto che non riesce a trovare nessuno adatta a lei.