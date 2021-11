Sanremo, leggenda dell’Ariston torna in TV: condurrà in prima serata un programma molto atteso dai telespettatori

Claudio Baglioni torna in televisione con lo show evento Uà che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Quella dell’artista è stata una vita trascorsa tra successi intramontabili che lo hanno consacrato tra i grandi miti della musica italiana, una musica sempre pronta a raccontare le emozioni più comuni, in cui intere generazioni continuano a rivedersi.

Nel corso della sua lunga carriera, Claudio Baglioni ha lavorato spesso anche in tv: solo negli ultimi anni, è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019. Adesso però è giunto per lui il momento di cimentarsi in una nuova avventura.

Leggi anche >>> Uomini e Donne, grave lutto colpisce uno dei protagonisti: l’annuncio sui social

Sanremo, leggenda dell’Ariston torna in TV: pubblico in delirio

Canale 5 affida a Claudio Baglioni il sabato sera. Tu si Que Vales non andrà più in onda e a raccogliere il testimone del programma di Maria De Filippi sarà appunto Uà. L’artista romano sarà protagonista del nuovo show in tre puntate, in programma il 4,11 e 18 dicembre, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

“Per noi è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo. Il nostro pubblico e tutti gli italiani potranno godersi la storia e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Un grazie di cuore a Claudio da parte mia e di tutta Mediaset”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi.