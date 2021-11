Sanremo 2022, anche Gerry Scotti all’Ariston? Arriva il sorprendente annuncio

Clamoroso annuncio per Sanremo 2022, con Gerry Scotti che potrebbe partecipare alla kermesse musicale: la battuta del conduttore.

Gerry Scotti ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Oggi‘, in cui ha parlato della sua carriera e del suo futuro in televisione. Lo storico volto Mediaset ha parlato anche della sua nipotina e della sua vita, con un futuro sempre più radioso sul piccolo schermo. Incalzato dal giornalista, Scotti ha fatto una precisazioni riguardanti una sua possibile partecipazione a Sanremo con Fiorello e Amadeus.

Il conduttore, ironizzando, ha dichiarato: “Questo lo dicono da quando i due delinquenti si sono messi insieme: nelle loro riunioni con gli autori, ogni tanto tirano fuori il mio nome“. Il nome di Gerry quindi sarebbe stato fatto proprio dai due protagonisti delle ultime edizioni del festival di Sanremo, con il presentatore che quindi potrebbe essere davvero presente nell’edizione 2022. Andiamo quindi a vedere cosa ne pensa Gerry su una possibile ospitata.

Sanremo 2022, Gerry Scotti ospite? Il presentatore confessa

Durante la sua intervista al settimanale ‘Oggi‘, Gerry Scotti ha rivelato il suo parere su una possibile ospitata all’interno della kermesse musicale. Infatti al presentatore farebbe piacere partecipare a Sanremo 2022, però ha subito precisato: “Vediamo, se impegni Tv e umani coincidono con le date della manifestazione“. Inoltre il volto Mediaset ha poi concluso sul tema affermando che gli farebbe piacere salutare Amadeus e Fiorello.

Una volta concluso il capitolo Sanremo, Gerry ha rivelato il segreto del suo successo. Infatti il presentatore ha spiegato perchè è amato dal suo pubblico affermando: “Sono sicuro che in tanti mi affiderebbero volentieri il cane da portare fuori, la mamma da accompagnare a fare la spesa e la moglie da portare in stazione“. Adesso quindi il presentatore aspetta una chiamata da Amadeus e Fiorello per fare il suo esordio sul palco dell’Ariston.