Pallone d’Oro 2021, svelato il nome del vincitore 3 settimane prima: pazzesco quello che sta accadendo in queste ore

Nel 2019 Leo Messi mentre a causa della pandemia da Covid nel 2020 non vi è stata l’assegnazione del Pallone d’Oro. L’appuntamento dunque è stato rimandato al 2021. Lo scorso fine settimana sono state definitivamente chiuse le votazioni per giornalisti, capitani e allenatori e i grandi aspiranti a vincere l’ambito premio sono la Pulce, Lewandowski, Benzema, Jorginho e Cristiano Ronaldo.

Pur non essendoci ancora stata la premiazione, dalla Spagna sarebbe trapelata una classifica già stilata, pubblicata dal quotidiano Marca: il giocatore più votato sarebbe proprio Leo Messi, grande favorito lo scorso anno.

Pallone d’Oro 2021, svelato il nome del vincitore: pazzesco!

Il sito della Rádio e Televisão de Portugal dà la notizia per certa: “Messi è il vincitore del Pallone d’Oro 2021“. Nel pezzo si legge che in base alle informazioni in possesso di RTP il 34enne fuoriclasse argentino è già stato informato di aver vinto ed ha anche rilasciato la consueta intervista a France Football.

Per Messi si tratterebbe del settimo Pallone d’Oro, un riconoscimento dovuto soprattutto a quanto fatto con la maglia della Nazionale argentina, che ha trascinato alla vittoria in Copa America nello scorso luglio, primo trofeo vinto in carriera con l’Albiceleste.