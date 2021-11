Mottarone, rimossa la cabina precipitata, ma slittano i tempi dell’inchiesta

Dalle prime luci dell’alba di oggi, i vigili del fuoco e i carabinieri sono tornati sul posto della tragedia del Mottarone per gli ultimi preparativi in vista della rimozione della cabina, prevista a partire dalle ore 9 circa. Sul sito dei vigili del fuoco, a questo link è possibile guardare la diretta dell’operazione.

LEGGI ANCHE: Mottarone: continuano i lavori per rimuovere la cabina precipitata

La cabina della funivia Stresa-Mottarone, precipitata il 23 maggio, ha causato la morte di quattordici persone. Solo un superstite, il piccolo Eitan, di cinque anni.

L’intervento di rimozione è stato preceduto da settimane di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Funivia del Mottarone, #vigilidelfuoco ancora impegnati nelle operazioni preparatorie alla rimozione della cabina. Dopo aver eliminato i materiali d’intralcio al trasporto con l’elicottero, previsto per lunedì #8novembre, le squadre hanno rimosso le parti trasportabili via terra pic.twitter.com/kniUnWG1JS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 6, 2021

Mottarone: si aprirà una nuova fase dell’indagine

I resti della cabina, che è stata ricoperta con un telo, e altro materiale, sono stati trasportati a valle da un elicottero Erickson S64. Dopo un sopralluogo, l’operazione si è svolta senza complicazioni ed è durata pochi secondi. I resti sono stati poi ricoperti da un telo bianco e imbragati, per essere trasportati al campo sportivo di Gignese. Dopodiché in camion, saranno portati in un deposito fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove saranno conservati in un capannone, a disposizione dei periti della Procura e delle difese.

Le operazioni stanno continuando per rimuovere le parti più piccole e leggere. A Gignese invece, i tecnici sono al lavoro per caricare i resti della cabina che deve essere trasportata al Tecnoparco.

Si aprirà una nuova fase dell’indagine, coordinata dalla Procura di Verbania. Il dato certo fino ad oggi, è che l’utilizzo dei “forchettoni” ha impedito al freno di emergenza di funzionare, ma non è ancora stata stabilita la causa della rottura del cavo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Mottarone, cosa prevederà il progetto della nuova Funivia: la previsione della sindaca di Stresa, Marcella Severino

Cinque giorni fa, i consulenti degli indagati, delle famiglie delle vittime, della Procura e del Tribunale di Verbania, avrebbero dovuto depositare le relazioni finali sull’incidente probatorio, per stabilire le cause dell’incidente. Dato il dilatarsi dei tempi, dovrà slittare anche l’udienza conclusiva dell’incidente probatorio, fissata per il 16 dicembre.

Secondo La Repubblica sarà difficile giungere entro questa data a un parere degli esperti, come richiesto dalla magistratura. Per cui la data potrebbe slittare di qualche mese.