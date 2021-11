Michelle Hunziker senza parole, arriva la conferma definitiva. Un’altra giornata difficile per la conduttrice Mediaset, adesso è ufficiale

Ci sono state tutte le esibizioni e le prime eliminazioni, come a dire che la stagione del programma sta entrando nel vivo. Ma ancora una volta la stagione di ‘All Together Now‘, il game show di Canale 5 in prima serata, sta facendo fatica a decollare nonostante la verve di Michelle Hunziker.

Talenti veri, alcuni anche molto bravi, e una giuria ben assortita che però è la stessa dell’ultima edizione. Il programma ha il suo zoccolo di fedelissimi come confermano i dati degli ascolti tv, ed è stato seguito domenica 7 novembre da 2.329.000 telespettatori, per uno share del 12,37%.

Ma la vittoria parziale della serata ancora una volta è andata alla fiction di Rai 1: la puntata di ‘Cuori‘ infatti è stata vista da una media di 3.727.000 telespettatori, per uno del share 17,7%. Bene anche su Rai 3 ‘Che Tempo Che Fa’ con 2.259.000, per il 9,38% mentre nella parte segmento ‘Il Tavolo’ ha ottenuto 1.677.000 (8,68%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, anche Gerry Scotti all’Ariston? Arriva il sorprendente annuncio

Michelle Hunziker senza parole, ma Mediaset si è rifatta con gli altri programmi domenicali?

Come è andata invece l’attesissima sfida del pomeriggio domenicale? Su Canale 5 la nuova puntata di ‘Amici di Maria De Filippi‘ ha registrato 2.982.000 telespettatori, pari ad share del 19,23%. E successivamente ‘Verissimo‘ 2.744.000 per il 18,70%. Invece su Rai 1 Maria Venier e la sua ‘Domenica In’ hanno totalizzato nella prima parte 2.859.000 (17,48%) e nella seconda 2.509.000 (per il 16,91%).

In serata invece Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il ritorno‘ è stato visto da 4.554.000 telespettatori, share del 18,89% e su Canale 5 ‘Paperissima Sprint‘ ha messo insieme 2.951.000 telespettatori, share del 12,23%. Infine su Rai 1 ‘L’Eredità Weekend’ 4.391.000 per il 21,26% e su Canale 5 ‘Caduta Libera’ 3.345.000 (pari al 16,48%).